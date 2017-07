Stada: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des Übernahmeangebots

Die Übernahme des Generikaherstellers Stada durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven hat eine weitere Hürde genommen. Vorstand und Aufsichtsrat von Stada haben den Aktionäre erwartungsgemäss die Annahme des Angebots empfohlen. Die Offerte spiegele sowohl den Unternehmenswert als auch das Wachstumspotenzial von Stada angemessen wider, erklärte Vorstandsvorsitzender Engelbert Coster Tjeenk Willink am Dienstag in einer Stellungnahme. "Bain Capital und Cinven sind zwei finanzstarke Partner mit umfangreicher Branchenexpertise, die sich zu unserer Strategie bekannt haben und mit denen Wachstum und Profitabilität der Stada in den kommenden Jahren deutlich vorangetrieben werden sollen."