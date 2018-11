Stadler baut neues Zugsicherungssystem erstmals bei neuen BLS-Zügen ein

Das in den Zügen installierte System erfasst Position, Geschwindigkeit und weitere Daten, die dem Lokführer angezeigt und an die Zentrale übermittelt werden. Gleichzeitig können Daten wie die Fahrerlaubnis empfangen werden. "Für die Unabhängigkeit von Stadler ist es wichtig, eigene Signalling-Lösungen anbieten zu können und für Stadler ein bedeutsamer Schritt in die digitale Zukunft", wurde Alexandre Grêt, der Chef der Sparte Signalling, in der Mitteilung zitiert.

Stadler hatte vor zwei Jahren begonnen den Bereich Signaling aufzubauen und mit dem italienischen Unternehmen Mermec das Joint Venture Angelstar gegründet. Zudem wurde ein eigener Engineering-Standort in Wallisellen aufgebaut. ETCS steht für European Train Control System und beschreibt den europäischen Standard der Zugbeeinflussung mit dem Ziel einer Vereinheitlichung auf sämtlichen europäischen Strecken.

Das komplett neu entwickelte System Guardia befindet sich den Angaben zufolge zurzeit im Feldtest und im Zulassungsprozess in der Schweiz und wird zusätzlich zeitgleich in mehreren europäischen Ländern getestet und eingeführt.

yr/hr

(AWP)