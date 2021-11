Stadler liefert drei Diesel-Loks nach Kalifornien aus

Der Bahnbauer Stadler liefert aus dem US-Werk in Salt Lake City die vor gut vier Jahren bestellten Diesel-Lokomotiven an die kalifornischen San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) aus. Das sei nach einem ersten Auftrag aus Texas nun das zweite Projekt, das am Standort im US-Bundesstaat Utah umgesetzt worden sei, schreibt Stadler am Dienstagabend in einem Communiqué.