Beim Zughersteller Stadler Rail haben die Aktionäre an der ersten Generalversammlung seit dem Börsengang im vergangenen Jahr alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Neu wurde die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard in das Aufsichtsgremium gewählt, wie das Ostschweizer Unternehmen am Donnerstagabend bekanntgab. Sie ist die Nachfolgerin von Friedrich Merz, der sich nach 16 Jahren als Verwaltungsrat nun voll auf die deutsche Politik konzentrieren will.