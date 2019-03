Stadler Rail bezieht neue Fabrik in Salt Lake City

In dieser Fabrik in der Nähe des internationalen Flughafens sollen alle Aktivitäten von Salt Lake City zusammengezogen und insgesamt rund 350 Mitarbeiter beschäftigt werden. Derzeit wird ein Auftrag für den CalTrain in Kalifornien abgearbeitet.

Stadler Rail hatte im vergangenen Januar mitgeteilt, dass in den USA in Kalifornien und Colorado neue Aufträge eingegangen seien. So wurde mit CalTrain ein Vertrag zur Lieferung von drei weiteren Zügen des Typs KISS und den dazugehörigen Mittelklassewagen abgeschlossen. Dabei handelt es sich um Zusatzbestellungen zu früheren Lieferungen.

cf/tt

(AWP)