Stadler Rail erhält Auftrag von Baselbieter BLT für 25 neue Trams

Die neuen Trams würden in der Schweiz entwickelt und produziert, schrieb die Baselland Transport AG (BLT). Insgesamt verfügt das Transportunternehmen über 63 Trams. Die neuen Fahrzeuge werden auf allen BLT-Tramlinien verkehren.

Die neuen Trams sollen im Oktober 2023 in Betrieb genommen werden. Die BLT ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen in der Schweiz, das Trams dieser neuen Generation einsetzen wird. Denselben Tram-Typ haben indes bereits die Verkehrsbetriebe der deutschen Stadt Darmstadt ausgewählt.

Die BLT will nun das Finanzierungsgesuch bei Bund und Kantonen einholen. Geplant ist, die Trams im September 2021 zu bestellen. Die BLT befördert pro Jahr rund 55 Millionen Fahrgäste per Bahn, Bus und Tram in Basel, der Agglomeration und im oberen Baselbiet.

(AWP)