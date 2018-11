Stadler Rail liefert neun Züge für 115 Millionen Euro nach Italien

Stadler habe am Freitag mit dem italienischen Bahnunternehmen FNM einen Rahmenvertrag sowie gleichzeitig den Liefervertrag unterschrieben, teilte das Ostschweizer Unternehmen mit. Die FNM hatte bereits vor über einer Woche Züge bei Stadler bestellt. Insgesamt wachse die Stadler-Flotte in Italien damit auf über 200 Züge an, hiess es in der Mitteilung.

Den nun von Stadler an Land gezogenen Auftrag hatte FNM im vergangenen Jahr öffentlich ausgeschrieben. Mit den Zügen soll das Dienstleistungsangebot des grenzüberschreitenden Regionalbahnbetriebs TILO zwischen dem Tessin und der Lombardei weiter ausgebaut werden im Hinblick auf den Fahrplanwechsel vom Dezember 2020. Die ersten fünf Züge sollen auch bis November 2020 geliefert werden, die restlichen vier ab Juli 2021.

tt/uh

(AWP)