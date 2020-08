Stadler verliert wegen Corona im ersten Halbjahr an Tempo

(Zusammenfassung mit Schlusskurs wiederholt) - Der Zugbauer Stadler Rail hat im ersten Halbjahr wegen der Coronakrise markant an Tempo verloren. Der Umsatz sank deutlich, der Gewinn brach ein. In der zweiten Jahreshälfte will das Thurgauer Unternehmen wieder Gas geben und bald wieder mit Volldampf unterwegs sein.