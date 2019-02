Stärkster Januar aller Zeiten für Porsche in den USA

Der Volkswagen -Tochter Porsche ist in den USA der bisher stärkste Auftakt in ein neues Jahr geglückt. Insgesamt lieferte der Sportwagenbauer im Januar 5419 Autos an die Kunden aus, 12,5 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Porsche im Januar ebenfalls einen Absatzrekord erzielt. Für das jetzige Wachstum war vor allem die anziehende Nachfrage nach der um neue Modelle erweiterten Cayenne-Reihe verantwortlich./tav/he