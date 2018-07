Stahlfusion mit Tata ebnet Weg für Thyssen-Konzernumbau - Cevian fordert Tempo

Die Konkurrenten Thyssenkrupp und Tata schliessen sich angesichts weltweiter Überkapazitäten beim Stahl zusammen und gründen den zweitgrössten Stahlkonzern Europas. Nach über zweijährigen Verhandlungen unterzeichneten beide Unternehmen am Samstag die Verträge für ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen. Damit ist auch der Weg frei für einen weiteren Umbau bei Thyssenkrupp. Die Strategie solle bis Mitte Juli vorgelegt werden, kündigte das Unternehmen am Samstag vor Investoren in Essen an.