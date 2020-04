Stahlkonzern ArcelorMittal besorgt sich Milliarden-Kreditlinie

Der Stahlkonzern ArcelorMittal hat sich mit einer neuen Kreditlinie zusätzliche finanzielle Flexibilität in der Corona-Krise verschafft. Von einem Bankenkonsortium erhielt der weltgrösste Stahlkonzern demnach eine Zusage über weitere Kredite von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.