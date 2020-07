Stahlkonzern ArcelorMittal in den roten Zahlen

Der Stahlkonzern ArcelorMittal hat im zweiten Quartal wegen einer einbrechende Stahlnachfrage rote Zahlen geschrieben. So betrug der Nettoverlust 559 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im Vorjahr stand ein Fehlbetrag von 447 Millionen Dollar zu Buche. Der operative Gewinn (Ebitda) wurde mit 707 Millionen Dollar mehr als halbiert. lag aber über der vom Unternehmen im Mai gegebenen Prognose von 400 bis 600 Millionen Dollar.