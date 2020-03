Der weltgrösste Stahlkonzern ArcelorMittal wird wegen der Corona-Pandemie weitere Einschnitte vornehmen. Es würden Massnahmen getroffen, um Liquidität im Haus zuhalten, teilte der Konzern am Dienstag in Luxemburg mit. Zudem sollen auch die Kosten gesenkt und die Produktion weiter reduziert werden. ArcelorMittal prüfe an seinen Standorten auch die angebotene Unterstützung von staatlicher Seite.