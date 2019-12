Stahlkonzern ArcelorMittal treibt Schuldenabbau voran - Schifffahrt-Teilverkauf

Der weltgrösste Stahlhersteller ArcelorMittal treibt seinen Schuldenabbau mit dem Teilverkauf seiner Schifffahrtsaktivitäten voran. Die Hälfte des Schifffahrtsgeschäfts gehe an DryLog, mit dem dann ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werde, teile ArcelorMittal am Montag in Luxemburg mit. Beide Konzern sollen jeweils 50 Prozent an dem Joint Venture halten. 25 der 28 Transportschiffe würden dabei in das Gemeinschaftsunternehmen einbracht. Die restlichen drei verbleiben bei ArcelorMittal.