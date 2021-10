Stahlkonzern Salzgitter bestätigt nach Ergebnissprung Jahresprognose

Der Stahlkonzern Salzgitter setzt seinen guten Lauf weiter fort. Die anhaltend florierenden Geschäfte in den Bereichen Flachstahl und Handel sorgten in den ersten neun Monaten beim Unternehmen für einen Ergebnissprung. Zwar ist auch Deutschlands zweitgrösster Stahlhersteller seit Ende des Sommerquartals von den weltweiten Lieferkettenstörungen betroffen, doch hält die SDax-Firma an ihren zuletzt nochmals im September angehobenen Prognosen fest. Die Aktie legte am Freitagvormittag deutlich zu.