Stahlkonzern Voestalpine rutscht in die roten Zahlen

Der österreichische Stahlhersteller Voestalpine ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 in die roten Zahlen gerutscht. Hintergrund waren Abschreibungen sowie die Bildung einer Risikovorsorge, wie das Unternehmen am Donnerstag in Linz mitteilte. Die Voestalpine-Führung hatte aus diesem Grund bereits Mitte Dezember ihre Prognose gekappt. Im operativen Geschäft belasteten die schwächere Nachfrage vor allem in Europa, niedrigere Stahlpreise sowie hohe Rohstoffkosten etwa für Eisenerz die Bilanz.