Stahlkonzern Voestalpine senkt Gewinnprognose erneut

Gerade einmal einen Monat nach einer deutlichen Senkung der Jahresprognose rudert der österreichischen Stahlkonzern Voestalpine noch weiter zurück. Wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und einer Risikovorsorge verbuchte das Unternehmen Sonderlasten von rund 360 Millionen Euro, wie es am Montag in Linz mitteilte. Der Grossteil entfalle auf Abschreibungen auf Unternehmenswerte. Der Aktienkurs drehte nach der Mitteilung in die Verlustzone und lag zuletzt mit 0,84 Prozent im Minus.