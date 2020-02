Standard Chartered muss wegen Coronavirus Renditeziel verschieben

Die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung werden das Ergebnis der britischen Bank Standard Chartered im laufenden Jahr belasten. Zusammen mit den anderen Problemen wie den niedrigen Zinsen, den Protesten in Hongkong und einer weltweiten Konjunkturschwäche werden die Virusfolgen dazu führen, dass das Gewinn-Wachstum 2020 unter der mittelfristig angepeilten Spanne von 5 bis 7 Prozent liegen wird. Dies teilte die Bank, die den Grossteil ihres Geschäfts in Asien macht, am Donnerstag in London mit.