Die britische Bank Standard Chartered hat im dritten Quartal dank überraschend guter Geschäfte in Europa und Amerika mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um 16 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar (rund 1,12 Mrd Euro) gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in London mit.