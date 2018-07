Starbucks legt nur dank eines Zukaufs und neuer Läden kräftig zu

Die US-Café-Kette Starbucks ist im dritten Quartal des Geschäftsjahres kaum aus eigener Kraft gewachsen. Dank eines Zukaufs in China, neuer Läden und positiver Effekte infolge des zu einigen Währungen schwachen US-Dollars legte der Umsatz allerdings um 11 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Seattle mitteilte. Das sogenannte organische Wachstum - also ohne Zukäufe, neue Cafés und Währungseffekte - habe 1 Prozent betragen. Der operative Gewinn ging leicht auf 1,04 Milliarden Dollar zurück.