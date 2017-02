Starinvestor Buffett mit Gewinnsprung

Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente Berkshire Hathaway 24,1 Milliarden Dollar - minimal weniger als im Vorjahr.

Im Schlussquartal spielte dem Staranleger der Börsenboom im Zuge der US-Wahlen in die Karten. Mit der Ankündigung von massiven Steuersenkungen, Konjunkturpaketen und laxerer Regeln für Finanzinstitute löste der neue US-Präsident Donald Trump ein Kursfeuerwerk an den Märkten aus.

Obwohl Buffett Trump im Wahlkampf kritisiert und dessen Rivalin Hillary Clinton unterstützt hatte, kaufte auch er zuletzt kräftig Aktien hinzu.

In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre zeigte sich der Börsen-Guru nun zuversichtlich: "Unsere Annahme ist, dass die Investmentgewinne in den kommenden Jahren weiter beträchtlich sein werden". Dadurch dürften Berkshire Hathaway reichlich Mittel für Firmenzukäufe bereitstehen.

Der 86-Jährige führt das Konglomerat, zu dem über 80 Firmen von grossen Versicherern über eine Frachteisenbahn bis hin zu Zeitungen und Autohäusern gehören, bereits seit 1965.

(AWP)