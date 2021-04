Starke Nachfrage beflügelt Paketdienst UPS

Ein Boom in allen Geschäftsfeldern hat den US-Paketdienst UPS im ersten Quartal überraschend stark angetrieben. Der Umsatz sprang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd Euro) nach oben, wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitteilte.