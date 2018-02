Starke Nachfrage nach Sommerurlaub - Reisebranche steigert Umsatz

Deutschlands Reisebranche ist nach dem schwierigen Jahr 2016 zurück auf kräftigem Wachstumskurs. Angetrieben von der Nachfrage vor allem nach Kreuzfahrten und Auslandsreisen stieg der Umsatz im vergangenen Jahr stärker als erwartet, wie der Branchenverband DRV am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. "Die Deutschen sind mehr gereist und haben auch mehr Geld für ihren Urlaub ausgegeben", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig wenige Tage vor Beginn der Reisemesse ITB in Berlin (7. bis 11. März). Auch das aktuelle Tourismusjahr ist schwungvoll angelaufen.