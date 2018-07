Starker Euro dämpft Wachstum beim Autozulieferer ZF

Hauptgrund für den Umsatz-Dämpfer seien negative Wechselkurseffekte bei Geschäften unter anderem mit China und den USA gewesen, sagte Sauer. Zudem habe sich der Verkauf des Geschäftsbereichs Fahrzeugbediensysteme bemerkbar gemacht, dessen Umsatz nun teilweise fehlt.

Auf die zweite Jahreshälfte blicke man verhalten optimistisch, sagte Sauer und verwies auf diverse Unsicherheitsfaktoren insbesondere durch die weltweiten Handelskonflikte. An der Prognose für das Gesamtjahr hält er fest. Die angepeilten 36,5 Milliarden Euro Umsatz liegen minimal über dem des Vorjahres.

ZF machte zuletzt knapp die Hälfte seiner Erlöse in Europa. Ein gutes Viertel war es in Nordamerika, auf gut 20 Prozent kam ZF in Asien - wobei die Wachstumsraten dort deutlich überdurchschnittlich ausfielen. Es gebe die klare Strategie, in China weiter zu wachsen, sagte Sauer.

ZF wird von Oktober an erstmals eines seiner Vorstandsressorts von China aus leiten lassen. Der für die Pkw-Fahrzeugtechnik zuständige neue Vorstand Holger Klein wird seinen Sitz in Shanghai haben. Ziel sei es, den Anteil des Umsatzes, der in Asien gemacht werde, auf 30 Prozent zu heben, sagte Sauer.

Gesunkene Finanzierungskosten und eine geringere Steuerquote im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 sorgten dafür, dass ZF auch beim Gewinn nach Steuern ein Plus verzeichnen konnte. Insbesondere konnte das Unternehmen die aus der Übernahme des US-Konkurrenten TRW resultierenden Schulden weiter reduzieren.

Das operative Ergebnis, das nur den reinen Geschäftsbetrieb abbildet, ging allerdings zurück. Sauer führte das neben Währungseffekten auf höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie höhere Preise für Stahl und Aluminium zurück./eni/DP/fba

(AWP)