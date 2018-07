Starker Euro drückt weiter auf Air-Liquide-Bilanz

Der französische Linde-Konkurrent Air Liquide hat im ersten Halbjahr von einer guten Nachfrage profitiert. Allerdings zehrten ungünstige Wechselkurse aufgrund des starken Euro den gesamten Umsatzzuwachs wieder auf. In den ersten sechs Monaten blieb deshalb mit knapp 10,2 Milliarden Euro gut ein Prozent weniger an Erlösen übrig als ein Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz um fast 6 Prozent gestiegen, teilte der Industriegasehersteller am Montag in Paris mit.