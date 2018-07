Starker Euro macht Reifenhersteller Michelin zu schaffen

FERRAND (awp international) - Der starke Kurs des Euro hat das Geschäft des französischen Reifenherstellers Michelin im ersten Halbjahr gebremst. Während der Reifenabsatz dank eines guten zweiten Quartals in etwa stabil blieb, ging der Umsatz um vier Prozent auf 10,6 Milliarden Euro zurück, wie der Continental-Konkurrent am Montagabend in Clermont-Ferrand mitteilte. Der operative Gewinn sank im fortgeführten Geschäft um fünf Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Der Überschuss legte hingegen um sechs Prozent auf 917 Millionen Euro zu.