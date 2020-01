Starkes Brasilien-Geschäft treibt Santander an - Aktie im Plus

(Ausführliche Fassung) - Die spanische Grossbank Santander hat 2019 im Tagesgeschäft vor allem dank glänzender Ergebnisse in Nord-, Mittel- und Südamerika mehr verdient. In Grossbritannien, wo die spanische Bank stark vertreten ist, kämpfte das Unternehmen allerdings mit Problemen. Alles in allem zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um zwei Prozent auf 8,25 Milliarden Euro an, wie die Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte.