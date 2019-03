Starkes Wachstum in Asien und Lateinamerika treibt Symrise an

Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise hat sein operatives Ergebnis im vergangenen Jahr trotz Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise und den starken Euro stabil gehalten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von 631 Millionen Euro lag 2018 einen Tick über dem Vorjahreswert, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Holzminden mitteilte.