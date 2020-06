Statt Maske: Japanische Baufirma setzt wegen Hitze auf Plastikvisiere

Aus Sorge vor Hitzschlag wegen der brütenden Sommerhitze verzichtet eine japanische Baufirma auf Mundschutzmasken und will ihre Arbeiter stattdessen mit Plastikvisieren gegen das Coronavirus schützen. Wie ein Sprecher des japanischen Bauriesen Shimizu Corporation am Mittwoch mitteilte, wird das durchsichtige Plastikvisier mit einem Haftfilm am Kinn sowie seitlich mit Bändern befestigt. Auf diese Weise befindet sich das Visier mit einigem Abstand vor dem Mund und kann auch mit einem Helm getragen werden. Damit lasse sich auch in der nun einsetzenden extremen Sommerhitze besser atmen, hiess es. Herkömmliche Schutzmasken liegen dagegen dicht vor dem Mund, was das Atmen bei Hitze erschweren und das Risiko eines Hitzschlags erhöhen kann. Auch die Regierung empfiehlt, Masken abzulegen, sofern ein ausreichender Abstand zu Anderen gegeben sei./ln/DP/zb