Statt Soja und Fischmehl: Insekten als Futter für Schweine und Hühner

So richtig setzen sich Insekten als Leckerbissen bislang nicht durch. Vielleicht treten sie ihren Siegeszug in der Nahrungsmittelindustrie aber bald über einen Umweg an - als Eiweissquelle im Futter für Schweine, Hühner und Fische. "Im ersten Moment mag das für Verbraucher ungewohnt klingen, aber Hühner in Freilandhaltung picken auch regelmässig Würmer und Insekten aus dem Boden, und Rinder trennen auf der Weide nicht das Gras von Kleingetier", sagt Rainer Benning, Lebensmitteltechnologe an der Hochschule Bremerhaven.