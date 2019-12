Stefan Leitz wird Chef von Faber Castell

Führungswechsel im Bleistift-Imperium Faber Castell: Der bisherige Kühne-Chef Stefan Leitz wird Daniel Rogger als Vorstandschef der Aktiengesellschaft ablösen, teilte das Unternehmen am Donnerstag am Firmensitz im fränkischen Stein bei Nürnberg mit. Rogger hatte bereits vorher den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er seinen im nächsten auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängern wolle, hiess es. Leitz werde seine Tätigkeit bei dem Familienunternehmen am 16. März 2020 starten. Der 55-Jährige leitet bisher als Vorsitzender der Geschäftsleitung den Essigvermarkter Carl Kühne KG in Hamburg./dm/DP/stw