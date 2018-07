Steigende Preise beflügeln Stahlhändler Klöckner & Co. - Aktie legt zu

Der Stahlhändler Klöckner & Co rechnet dank höherer Preise im zweiten Quartal mit einem höheren operativen Gewinn als bisher gedacht. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte rund 82 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Bisher hatte das Management 65 bis 75 Millionen Euro als Ziel ausgegeben. Für das dritte Quartal geht Klöckner von einem starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus. Im Gesamtjahr dürfte der operative Gewinn zumindest leicht steigen, hiess es.