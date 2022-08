Steiner ernennt Michael Schiltknecht zum CEO

Die notwendige Konsolidierung der Rolle des CEO erfolge mit sofortiger Wirkung, heisst es weiter. Schiltknecht ersetzt damit den bisherigen CEO Ajay Sirohi, der für seine "langjährigen Dienste" verdankt wird.

Steiner ist gemäss eigenen Angaben ein führender Immobiliendienstleister mit den Schwerpunkten Projektentwicklung und -realisierung. Das 1915 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist mit Niederlassungen in Basel, Bern, Luzern, Tolochenaz und Genf vertreten. Mit einem Entwicklungsportfolio von mehr als 6 Milliarden Franken gehöre Steiner zu den grössten Immobilienentwicklern der Schweiz. Das Portfolio umfasse eine breite Palette an Projekten aus den Bereichen Wohnen, Büro, Industrie und Logistik sowie eigene Produktinnovationen wie die Marken Werkarena, Manufakt oder Steiner Student Hotel.

