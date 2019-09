Der Reifenhersteller Goodyear Dunlop streicht etwas weniger Jobs als zunächst angekündigt. In den beiden Werken in Hanau und Fulda werden 1050 Arbeitsplätze gestrichen, wie das Unternehmen am Dienstag in Hanau mitteilte. Im März hatte der Reifenhersteller noch von 1100 Jobs gesprochen.