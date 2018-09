Stellenabbau kostet: NordLB droht Verluste

Wenige Wochen vor der Aufnahme von Gesprächen mit möglichen Investoren hat die NordLB vor möglichen Verluste gewarnt. Die Neuausrichtung drücke Norddeutschlands grösste Landesbank im laufenden Jahr in die roten Zahlen. Für das Gesamtjahr 2018 werde das Ergebnis vor allem wegen der Rückstellungen für weiteren Personalabbau voraussichtlich negativ ausfallen, kündigte die Bank am Mittwoch in Hannover an. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der zugleich NordLB-Aufsichtsratsvorsitzender ist, stützt den Kurs. Kritik kam von der oppositionellen FDP im Landtag. Sie beantragte, dass Hilbers den Finanzausschuss informiert.