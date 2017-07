Stellenangebote im Juli laut Page-Job-Index rückläufig - Klares Plus im Halbjahr

Die Anzahl Stellenangebote ist im Juli gesunken. Der am Mittwoch publizierte Job-Index des Personalberatungsunternehmens Michael Page weist schweizweit einen Rückgang um 1,5% aus. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um einen saisonbedingte Abnahme der Stellenangebote, die in der Romandie (-14%) besonders ausgeprägt war. In der Deutschschweiz wurde eine stabile Entwicklung verzeichnet (+0,3%).