Stellenangebote nehmen im Juni laut Job-Index von Michael Page weiter zu

Besonders viele freie Positionen finden sich in den Sektoren Transport, Logistik und Supply Chain. In diesen Bereichen nahm die Anzahl Stellenausschreibungen im Jahresvergleich um bis zu 33,6% zu. Das monatliche Wachstum beziffert Michael Page dabei auf bis zu 9,2%. Im besonders unter Personalmangel leidenden IT-Bereich seien vor allem Systemspezialisten gefragt. Die Zahl der Vakanzen für diese Berufsgruppe nahm im Jahresvergleich um 52,8% und zwischen Mai und Juni 2017 um 6,6% zu.

Mit Blick auf die verschiedenen Landesteile wurden in der Deutschschweiz 1,6% mehr Stellen ausgeschrieben. In der Romandie waren es hingegen 1,0% weniger. Das Mittelland verzeichnete dabei mit +3,1% den höchsten monatlichen Zuwachs, während in der Genferseeregion die 2,3% weniger Stellen auf dem Markt waren.

Der Michael Page Swiss Job Index misst die Zahl der ausgeschriebenen Vakanzen auf Unternehmens-Webseiten in der ganzen Schweiz.

sta/cp

(AWP)