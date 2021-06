Stellenanzeigen erreichen neues Rekordwachstum

Die stärkste Nachfrage nach Fachspezialisten gab es gemessen am Michel Page Swiss Job Index in den Bereichen Logistik (+16,6 Prozent), IT (+14,6 Prozent), Gebäudemanagement (+11,9 Prozent), Ingenieurwesen (+10,3 Prozent) und in der Pharmabranche (+10,2 Prozent), so die Studie.

Mit Blick auf die Regionen wies die Zentralschweiz mit einem Monatswachstum von 12,7 Prozent das stärkste Wachstum auf. Die Ostschweiz bildet mit einem Plus von 6,0 Prozent das Schlusslicht. Nicht viel besser ist der Wirtschaftsraum Zürich (+6,7 Prozent)

dm/

(AWP)