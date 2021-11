Stellenmeldepflicht gilt 2022 für zusätzlich fünf Berufsarten

Diese erreichten in der Referenzperiode eine Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent erreichen, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Montag mit. Offene Stellen müssen neu auch für Fachkräfte in Marketing und Werbung, Grafik- und Multimediadesigner, Lackierer und verwandte Berufe sowie Reiseverkehrsfachkräfte gemeldet werden. Insgesamt sind 39 Berufsarten der Stellenmeldepflicht unterstellt.

Die meisten der neu hinzukommenden Berufe hätten bereits in den letzten Jahren den Schwellenwert von 5 Prozent bei der Arbeitslosigkeit nur knapp unterschritten, erklärte das WBF. Daher sei die neue Berufsliste für die Stellenmeldepflicht im Lichte der wirtschaftlichen Entwicklung "plausibel".

Die im Zuge der Masseneinwanderungsinitiative eingeführte Liste der meldepflichtigen Berufsarten wird jeweils im letzten Jahresviertel aktualisiert und gilt für die gesamte Dauer des folgenden Jahres. Für die Unterstellung von Berufsarten unter die Stellenmeldepflicht gilt als einziges Kriterium die Arbeitslosenquote in einer Berufsart.

sig/ra

(AWP)