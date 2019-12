Stellenmeldepflicht gilt ab 2020 für fast alle Hilfsarbeitskräfte

Dies teilte Parmelins Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) in einem Communiqué mit. Die Liste gelte bis Ende nächsten Jahres. Für die Unterstellung von Berufsarten unter die Stellenmeldepflicht gilt als einziges Kriterium die Arbeitslosenquote in einer Berufsart. Die Quoten werden gesamtschweizerisch anhand des Durchschnitts der vergangenen zwölf Monate in den einzelnen Berufsarten berechnet.

Ab Neujahr gilt zudem ein Schwellenwert von durchschnittlich 5 Prozent Arbeitslosigkeit für die Stellenmeldepflicht. Bisher sind es 8 Prozent. Dennoch dürfte trotz der Senkung des Schwellenwerts die Anzahl der meldepflichtigen Stellen nicht zunehmen, schrieb das WBF. Grund dafür sei die aktuell tiefe Arbeitslosigkeit.

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat zudem die bisher gültige Schweizer Berufsnomenklatur modernisiert. Mit der Aktualisierung können meldepflichtige und nicht meldepflichtige Berufe besser nach Qualifikationsniveaus unterschieden werden.

Damit fallen unter anderem Fachkräfte in der Küche, Servicefachkräfte in der Gastronomie, Marketingfachkräfte und spezialisierte Uhrenarbeiter ab 2020 aus der Meldepflicht. Neu werden dafür offene Stellen für alle Hilfsarbeitskräfte - mit Ausnahme von Reinigungskräften - meldepflichtig sein.

jb/tt

(AWP)