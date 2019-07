Steuereffekt beschert BNP Paribas Gewinnplus - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Die französische Grossbank BNP Paribas hat im zweiten Quartal dank weniger Steuern ihren Gewinn gesteigert. Zudem zahlt sich der Umbau des Investmentbankings weiter aus. Unter dem Strich verdiente die Bank in den Monaten April bis Juni mit knapp 2,5 Milliarden Euro gut drei Prozent mehr als vor einem Jahr und damit mehr als von Analysten erwartet. Die Erträge stagnierten bei 11,2 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Mittwoch in Paris mitteilte.