Gadient arbeitet als Juristin in ihrem eigenen Büro für Rechts-, Organisations- und Strategieberatung in Chur, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag hiess. Daneben ist sie in verschiedenen Organisationen tätig, unter anderem als Präsidentin von Schweiz Tourismus und Vizepräsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes. Von 1995 bis 2011 war Gadient ausserdem Nationalrätin des Kantons Graubünden.

sig/ys

(AWP)