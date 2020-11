Stiftung Fürst Liechtenstein wird zur Liechtenstein Gruppe

Die Reorganisation sei ein wichtiger Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der bestehenden Geschäftsfelder, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Neuausrichtung umfasse auch die österreichischen Betriebe und Beteiligungen, die in den nächsten Monaten in die Liechtenstein Gruppe AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Österreich, eingebracht werden sollen.

Zukünftige Investitionen sowie die Beratungsdienstleistungen würden über die neu gegründete Liechtenstein Beteiligungs GmbH mit Sitz in Österreich abgewickelt. Die Stiftung Fürst Liechtenstein bleibt den Angaben nach aber bestehen und ist weiterhin Eigentümerin der Liechtenstein Gruppe AG und der Liechtenstein Beteiligungs GmbH.

Die Reorganisation habe auch personelle Wechsel zur Folge: Im Zuge der neuen Aufstellung übernehme Prinz Constantin von und zu Liechtenstein den Posten des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gruppe sowie die Leitung der Geschäfte der Liechtenstein Beteiligungs GmbH, heisst es weiter.

Johannes Meran scheide derweil aus dem Stiftungsrat der Stiftung Fürst Liechtenstein aus und wechsle in den Vorstand der neuen Liechtenstein Gruppe sowie in die Geschäftsführung der Liechtenstein Beteiligungs GmbH. Er übernehme neu den Posten des Chief Investment Officer (CIO).

sta/rw

(AWP)