Störung in Teilen des deutschen Vodafone-Kabelnetzes - Serverproblem

Im Kabelnetz des Telefon- und Internetanbieters Vodafone gibt es in Teilen Deutschlands seit Montagabend eine Störung. Grund dafür sei ein Softwareproblem auf einem Server, der den Internetverkehr steuere, teilte das Unternehmen mit. "Der Datenverkehr läuft daher nicht so rund wie gewohnt", sagte ein Sprecher. Bei einzelnen Kunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg komme es zu Einschränkungen beim Aufrufen von Webseiten, beim Streamen von Filmen und bei Online-Spielen.