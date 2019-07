Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp

Laut der Website "allestörungen.de" waren besonders Nutzer in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen. Ausserdem wurden Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet.

Bereits im März dieses Jahres war es zu mehrstündigen Störungen der weltweit genutzten Plattformen gekommen. Damals waren Facebook, der Chatdienst Messenger sowie das Netzwerk Instagram betroffen.

Auch bei Twitter kam es am Mittwoch zu Störungen. "Wir haben derzeit Probleme mit der Zustellung von Direktnachrichten und Benachrichtigungen", teilte das Unternehmen über seinen offiziellen Support-Account mit. "Wir arbeiten an einer Lösung und melden uns wieder, sobald wir ein Update haben."

tsn/DP/he

(AWP)