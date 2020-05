Straumann-Aktien unter starkem Abgabedruck nach Ankündigung von Stellenabbau

Die Aktien von Straumann verlieren am Donnerstag kräftig an Terrain. Das Dentalunternehmen kündigte den Abbau des Personalbestands von 9 Prozent an um Kosten zu sparen. Damit nimmt das Management ein Szenario vorweg, das von einer längeren Zeitdauer bis zur Rückkehr früherer zweistelliger Wachstumsraten ausgeht.