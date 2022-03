Straumann-CEO: Ukraine und Russland machen unter 4 Prozent des Umsatzes aus

Der Dentalimplantate-Hersteller Straumann ist - wie so viele andere Unternehmen auch - vom Ukraine-Krieg betroffen. Der Umsatz in beiden Märkten zusammen mache aber weniger als 4 Prozent der Gesamteinnahmen aus, sagte CEO Guillaume Daniellot am Dienstag gegenüber der "Finanz und Wirtschaft" (Online-Ausgabe).