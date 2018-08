Straumann kann sein Produkt Emdogain wieder in den USA vertreiben. Dies teilte der Dentalimplantatehersteller am Donnerstagabend mit. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hatte zuvor eine Änderung in der Produktionsstätte in Schweden genehmigt. Davor war es zu einem temporären Lieferstopp des Produkts in die USA gekommen.