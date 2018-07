Straumann übernimmt Createch Medical vollständig und 30 Prozent an Botiss

Der Kaufpreis für die Aufstockung auf 100 Prozent an Createch Medical beträgt gemäss Mitteilung rund 14 Millionen Franken. Zum Preis, den Straumann für die Beteiligung an der im Bereich Biomaterial tätige Botiss zahlt, werden keine Angaben gemacht.

2013 hatte sich Straumann an Createch beteiligt, um den Bedarf an CADCAM-Konstruktionen abzudecken und so eine vollständige Palette von Premium-Lösungen für zahnlose Patienten anzubieten.

Mit Botiss ging Straumann 2014 eine Partnerschaft ein um Komplettlösungen für die orale Geweberegeneration anzubieten. Dabei erhielt das Schweizer Unternehmen von Botiss die exklusiven Vertriebsrechte für die meisten Länder in Europa sowie in Nord- und Südamerika. 2016 wurde die Partnerschaft durch die Übernahme des Deutschland-Vertriebs der Produkte von Botiss und des deutschen Vertriebsteams durch Straumann weiter vertieft.

In den nächsten zwei Jahren sollen Produkte von Botiss auch in Nordamerika, Asien/Pazifik und Indien auf den Markt gelangen, schreibt Straumann. Im ersten Quartal dieses Jahres hat die Straumann Group die Botiss-Palette erfolgreich in Brasilien eingeführt.

Botiss sei finanziell erfolgreich, heisst es weiter. Der auf Straumann entfallende Ergebnisanteil der nicht-kontrollierenden Beteiligung werde unter der Position "Anteiliges Ergebnis an assoziierten Unternehmen" in der Erfolgsrechnung der Straumann Group ausgewiesen.

sig/cf

(AWP)