Straumann-Verwaltungsrat macht Kasse mit Aktienverkauf

Am Dienstag wurde ein Aktienpaket für 16,9 Millionen Franken verkauft, am Mittwoch für 17,0 Millionen und am Donnerstag für 22,6 Millionen Franken, wie aus Offenlegungsmeldungen an die Schweizer Börse SIX hervorgeht. Getätigt wurden die Verkäufe jeweils von einem nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied.

Straumann wollte die Transaktionen auf Anfrage von AWP nicht kommentieren. Da pro Deal 15'000 bis 20'000 Aktien verkauft wurden, kommen allerdings nur zwei Verwaltungsräte in Frage: Gemäss dem Geschäftsbericht 2020 hielten per Ende Jahr nur Thomas Straumann mit 2,7 Millionen und Gilbert Achermann mit 34'721 mehr als 15'000 Aktien. Thomas Straumann ist mit einem damaligen Anteil von 16,9 Prozent der grösste Aktionär des Unternehmens.

Die Straumann-Titel haben seit Jahresbeginn gut 10 Prozent zugelegt und kosten aktuell 1'128 Franken.

tt/cf

(AWP)